Коронавирус циркулировал незамеченным десятилетиями – Bloomberg

Ученые смогли установить, что коронавирус мог циркулировать незамеченным у летучих мышей в течение десятилетий.

Об этом сообщили исследователи во главе с Мацей Бони из Центра динамики инфекционных заболеваний Государственного университета штата Пенсильвания в исследовании, опубликованном во вторник в журнале Nature Microbiology, пишет Bloomberg.

Кто является источником коронавируса

Самым вероятным источником возбудителя SARS-CoV-2 специалисты считают подковообразных летучих мышей. Происхождение вируса было в центре многих споров, так как пандемия продолжает негативно влиять экономику, а число погибших в мире превысило 654 000 человек.

В связи с этим, Всемирная организация здравоохранения направила экспертов в Китай, где они должны изучить этот вопрос. В частности, им предстоит ответить на спекуляции США о том, что возбудитель сбежал из китайской лаборатории.

Для чего проводятся такие исследования

Отслеживание происхождения вируса будет иметь решающее значение на ранней стадии вспышки, так как оно может позволить органам здравоохранения отделить людей от животного-хозяина патогена, а после этого помочь предотвратить возможные кризисы в области здравоохранения.

Авторы исследования предупреждают, что другие вирусные линии у летучих мышей могут потенциально распространяться и на человека.

Что известно уже сейчас

Полученные результаты смогли наглядно показать, как сложно будет выявить вирусы, которые могут вызвать крупные вспышки среди людей до их появления.

“Это подчеркивает необходимость создания глобальной сети систем эпиднадзора за болезнями человека в режиме реального времени”, – говорят авторы работы.

Так, исследователи смогли реконструировать эволюцию вируса при помощи отслеживания истории его рекомбинации. Они пришли к выводу, что панголины, вероятно, не выступали в роли хозяина вируса, хотя чешуйчатые млекопитающие могли сыграть роль в устранении пандемии, просто передав ее.

Какая ситуация с коронавирусом в мире сейчас

По состоянию на утро 29 июля в Украине и мире заразились более 16,8 млн человек. За минувшие сутки, 28 июля, выявлено 247 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 за сутки зафиксировали в США – 64 тыс., в Бразилии – 41 тыс., а также в Индии – 49 тыс.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что переболел коронавирусом COVID-19.