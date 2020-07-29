В Харькове “скорая” сбила насмерть девушку – страшный момент попал на видео

В ночь на среду, 29 июля, в селе Циркуны Харьковской области карета скорой помощи насмерть сбила девушку.

Об этом сообщает Telegram-канал “ТРУХА Харьков”, публикуя видео происшествия.

По предварительным данным, пострадавшая скончалась мгновенно.

Свидетели сообщают, что у скорой странно погасли фары за несколько секунд до столкновения. На видео попал момент торможения и звук удара.

Как сообщал “источник”, ранее возле города Буча (Киевская область) на Варшавской трассе произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Также в Киеве произошла дорожная авария с участием автомобиля, буса и машины скорой медицинской помощи.