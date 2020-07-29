Котенок залез в аквариум и устроил там “представление” – это видео повеселило всех

Коты известны тем, что любят проводить время в коробках, но иногда их интересуют и другие емкости – в частности, банки и даже аквариумы.

Забавное видео, в котором котенок забрался в небольшой аквариум, опубликовали в Reddit.

На кадрах зафиксированы развлечения котенка в стеклянной емкости. Снял его американский режиссер Люк Томпсон, который и является владельцем животного.

Ролик под названием “Мой маленький котенок проводит время своей жизни в этом аквариуме” собрал на Reddit более 120 тысяч голосов и 800 комментариев.

Как сообщал “источник”, ранее рыжий кот устроил забавную драку сам с собой – и это видео повеселило пользователей сети, сделав домашнего любимца “звездой”.

Также навязчивый кот устроил собаке проверку на “прочность” – он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение. К счастью, из-за своего поведения кот отделался лишь легким испугом.