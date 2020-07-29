Прогноз по Украине на 29 июля: непогода и жара до +34 градусов

В среду, 29 июля, в Украине будет жарко, однако в западных областях прогнозируют грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Непогода накроет Житомирскую, Винницкую, Хмельницкую, Волынскую, Закарпатскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Температура воздуха там составит +27…+31 градус.

На остальной территории будет сухо и жарко. В южных регионах столбики термометров поднимутся до +29…+34 градусов за Цельсием. В центральных областях – 32-34 тепла, а на Севере на несколько градусов меньше. На востоке обещают +30…+33 градуса.

В Киеве 29 июля также сухо и жарко. Дневная температура воздуха – 32-34 градуса тепла.

Как сообщал “источник”, в начале августа в Украине немного похолодает, в некоторых областях возможны осадки.