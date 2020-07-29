Гороскоп на 29 июля: попробуйте улыбаться и думать о светлом будущем

Астролог Павел Глоба рассказал, чего стоит ожидать представителям разных знаков Зодиака в среду, 29 июля.

Об этом сообщает ресурс slovofraza.com.

Звезды говорят, что этот день будет хорошим, если его не наполнять негативом. Глоба советует чаще улыбаться и думать о светлом будущем.

Овен

Для вас 29 июля станет интересным и продуктивным. Успех в выполнении поставленных задач приведет к хорошему материальному вознаграждению.

Телец

Тельцы будут много общаться с родными. В первой половине дня вы получите приятную новость. А во второй половине дня возможны романтические приключения.

Близнецы

Этот день гарантирует вам приятные события, но также будут приняты и важные решения. Вероятно, вы сможете найти хороший источник дохода.

Рак

29 июля вы можете встретить человека, который вас заинтересует. Вероятно, это перерастет в любовное увлечение, которое подарит вам множество приятных эмоций. Наслаждайтесь общением, но не бросайтесь в омут с головой.

Лев

Вас ждет успех во всех сферах жизни. Все будет легко и приятно, а итоги выполненных заданий вас порадуют.

Дева

Звезды рекомендуют начать общаться с родными, связь с которыми была потеряна. Поинтересуйтесь их жизнью и делами.

Весы

Вы можете немного устать, потому лучше расслабится и получать удовольствие от жизни. Так вы сможете зарядится энергией на следующую неделю.

Скорпион

Вы сможете быстро все сделать и наконец-то отдохнуть. Для вас рабочий день пролетит незаметно. Звезды говорят, что Скорпионам следует зарядится энергией и устроить себе релакс.

Стрелец

День пройдет спокойно и стремительно. Оставьте запланированные дела и займитесь самыми важными. Но все же удача будет на вашей стороне. Могут появится удачные возможности, не игнорируйте их.

Козерог

Старайтесь не бросаться в омут с головой и спокойно обдумайте все свои дела. Такая позиция поможет принять правильные решения, чтобы не сожалеть о содеянном.

Водолей

Займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Отбросьте негативные мысли и наслаждайтесь моментами.

Рыбы

Ваш день пройдет как обычно. Но не стоит “утопать” в рутине, а лучше разнообразить свое время. Это принесет вам вдохновение и силы для достижения новых целей.

Как сообщал “источник”, астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август станет моментом триумфа, конец лета обещает принести массу бонусов зодиакальным представителям.