Какой праздник 29 июля и что нельзя делать

В среду, 29 июля, по народному календарю отмечают Финогеев день, символизирующий начало жатвы. Также в этот день в Украине отмечают День сил специального назначения ВСУ

Об этом, а также об истории и традициях 29 июля рассказывает “источник”.

Считалось, что это самый жаркий летний день, поэтому крестьяне в это время начинали жать рожь. В Финогеев день наши предки отправлялись в поле целыми деревнями, а после работы пели песни. Впереди обычно шел хозяин вместе со снопом, а уже за ним шли рабочие. Первый сноп срезала старейшая женщина в семье. Сноп относили в дом и оставляли под иконами, считая, что он обладает целебными свойствами.

Зерно, которое стояло в доме в первом снопе, часто использовали для лечения болезней. Несколько несжатых 29 июля колосков также оставляли на поле, что, согласно поверью, позволяло получить богатый урожай. Эти колоски нельзя было срывать, ведь они, по приметам, предназначались как жертва славянскому богу.

Что можно делать и что нельзя

Не рекомендуется ходить в лес, иначе можно встретить нечистую силу.

Хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений.

Повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий.

Также с этим днем связано много примет.

Приметы 29 июля

Дождливый день – урожай будет хорошим.

Густой туман – грибной год будет.

Полевые мыши едят посевы – будет длинная и морозная зима.

Ботва у моркови поникла – будет дождь.

Идет дождь – жди хорошего урожая хлеба.

Как сообщал “источник”, 28 июля в Украине православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, который в этот день, 988 года, принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.