Медвежонок попался в сети рыбакам: он громко рычал и поцарапал спасателей

В России рыбаки спасли медвежонка, который попал в рыбацкие сети, однако они сами пострадали при этом.

Об этом сообщает Sakh.com.

Инцидент произошел в Сахалинской области. Там маленький зверь из-за своего любопытства запутался в сетях на берегу Охотского моря. Однако ему на помощь пришли местные рыбаки. Им пришлось разрезать сеть, чтобы выпустить медвежонка.

Спасательная операция длилась всего пять минут. Однако в это время хищник рычал и огрызался. Также он поцарапал своих спасателей.

После спасения зверь убежал вдоль берега.

Как сообщал “источник”, в сети появилось видео, где пользователи показали, как они спасли золотую рыбку от смерти. В нем показывается, как люди спасли больную и умирающую 10-летнюю золотую рыбку и восстановили ее здоровье.