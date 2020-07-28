Потоп на Закарпатье создал серьезную угрозу – как ее избежать никто не знает

На Закарпатье сильные ливни наделали немало разных бед.

Об этом сообщают на сайте Закарпатской областной государственной администрации.

Так, в поселке Ясиня начались опасные оползневые процессы: в урочище Ропша из-за оползня были повреждены несколько зданий. Людей, чьи дома находятся в зоне оползня, отселили. Сейчас они живут у родных.

Область получила первую финансовую помощь от государства для ликвидации последствий в размере 30 миллионов гривен. Из них 70 миллионов передадут людям, которые пострадали от стихии.

Один из владельцев поврежденного дома в Ясинях уже получил 300 000 гривен. Однако, по его словам, этих средств не хватит для приобретения нового жилья, в последнее время в поселке цены на жилье выросли. Власти ищут дополнительные варианты, чтобы предоставить жилье пострадавшим.

Также есть более глобальная опасность: оползни продолжаются, есть угроза схода грунта в реку Черная Тиса. Эксперты изучали динамику движения почвы, однако пока технического решения об остановке оползней нет. Руководитель области будет привлекать ученых к решению этой проблемы, которые, возможно, предложат мировые практики борьбы с аналогичными оползневыми процессами.

Как сообщал “источник”, сильные ливни, которые 27 июля накрыли запад Украины, привели к потопам не только в городах, таких как Ужгород, но и в селах горных районов. Разрушению подверглись мелкие мосты и берегоукрепления. Спасатели помогают местным преодолеть последствия стихии.