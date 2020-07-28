Ультрас “Динамо” устроили Луческу и Суркису коридор позора

Во вторник, 28 июля, фанаты ФК “Динамо” собрались вокруг стадиона им.Лобановского, который принимал спарринг команды U-19.

Об этом сообщил журналист Олег Ящук в своем Instagram.

На арену приехал и новоиспеченный тренер Динамо Мирча Луческу.

Ультрас киевского клуба заранее предупредили о своем негативном отношении к румыну, поэтому их оскорбления в адрес Луческу не удивили: “Давай-но, у**буй звідси!”.

Также неприятный инцидент случился с дочерью Игоря Суркиса, Яной – ее автомобиль заблокировали у ворот стадиона.

Напомним, 30 июля состоится официальная презентация Луческу в статусе главного тренера Динамо.

Ранее “источник” сообщал, что в понедельник, 27 июля, футбольных фанатов в Украине взбудоражили слухи о том, что новый тренер “Динамо” Мирча Луческу ушел в отставку через четыре дня после назначения, но вскоре появилось опровержение этой информации.