Люди разных возрастов показывают, как изменились за 5 лет – иногда их просто не узнать

С возрастом люди меняются, однако это не всегда процесс старения, в жизни происходит много событий, которые влияют на каждого.

Об этом сообщает ресурс 4tololo.ru.

Пользователь социальной сети предложила устроить онлайн флешмоб. Она предложила публиковать фото пятилетней давности и сделанные в 2020 году. Идея понравилась многим, а ее пост набрал 85,7 тысячи репостов и комментариев, а также 21,2 тысячи лайков.

Пользователи сети начали размещать свои фото с комментарием “2015 vs 2020″.

“Так случилось, что я начал свое путешествие именно в 2015. Ха-ха”

“Я никогда не выкладывала первую фотографию. Но именно так я выглядела 5 лет назад”

“Я немного изменился”

“Я жила в семье абьюзеров, но теперь у меня все хорошо”

“Нас стало больше на одного человека”

“Почему единственная фотография, которая у меня есть с 2015 года, – это фотография с моего выпускного?”

“2015 против 2020. Мне нравится этот тред”

“Я в 15 и в 20 лет”

“Мне снятся кошмары о том, как я одевалась…”

“Я круто изменился за эти 5 лет”

“Такие изменения тоже возможны”

“Я в 2015 и в 2020. Как видите, я сменила стиль”

“Многие гордятся тем, как они похудели, а я горжусь набранным весом”

“Я сменила цвет волос, стала по-другому краситься и чувствую себя более уверенно”

“Лето 2015 и лето 2020”

“В 2015 я чувствовал себя отвратительно. Сейчас все намного лучше”

“Блин… 2015 был не самым легким годом. Я смотрю на эту фотографию и вижу грустного, подавленного, потерянного и обиженного человека. Последние 5 лет были не чем иным, как ростом, состраданием к себе, стойкостью и поиском подлинного счастья”

“У меня было время, чтобы подкорректировать свой стиль”

Как сообщал “источник”, людей пугают фото Бритни Спирс в Инстаграм. И дело не только в том, как спустя годы выглядит певица.