Демьян Ганул заявил, что на него совершили покушение: кто он и что произошло

Одесский активист Демьян Ганул заявил, что на него совершили покушение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Только что совершено покушение на меня. По дороге из Южного. Жду полицию, подробности позже”, – отметил Ганул.

По его словам, машину обстреляли на трассе. Он показал показал вмятины от травмата на корпусе авто, в котором ехал с пассажиром.

“Мы возвращались в Одессу из Южного. Нас хотели столкнуть с трассы Toyota RAV4 на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes. Потом начали с обеих сторон обстреливать из травматического оружия. Чудом не попали в меня”, – добавил Ганул.

По данным “Думской”, Демьян Ганул – общественный активист, лидер “Уличного фронта”. Родился 6 октября 1993 года. Окончил исторический факультет Одесского педагогического университета имени Ушинского. Работал воспитателем-методистом в “Артеке”. Руководил силовым блоком в одесском “Правом секторе”. Лидер общественной инициативы “Уличный фронт”.

Напомним, ранее во Львовской области на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина.