Как выглядит самая большая в мире медуза: мужчина снял “монстра” на видео

В США мужчина зафиксировал на камеру самый большой вид медуз под названием “львиная грива”.

Об этом сообщает канал WCVB Channel 5 Boston.

“Львиная грива” (Cyanea capillata) называемая также Волосистой цианеей – самая крупная из всех ныне известных медуз. Название эти медузы получили из-за своих длинных щупальцев.

Отметим, что самый крупный экземпляр “львиной гривы”, официально зарегистрированный человеком, был выброшен на берег прибоем, его нашли в заливе Массачусетс в 1870 году. Тело найденного существа было в диаметре 2,29 метра, а щупальца длиной 37 метров.

Как сообщал “источник”, в Канаде на пляже заметили опасный вид медуз – “львиная грива”, которые могут жалить даже после своей смерти.