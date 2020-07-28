Лукашенко признался, что болел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что переболел коронавирусом COVID-19.

Об этом он заявил на встрече с военными, пишет “Белта”.

Он отметил, что перенес болезнь на ногах бессимптомно.

“Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно”, – сказал Лукашенко.

Также он высказал свое мнение о заболевании.

“Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус”, – отметил глава Беларуси.

Как сообщал “источник”, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отметился странным заявлением по поводу пандемии коронавируса.