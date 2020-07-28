Глава ВРУ с рабочим визитом посетит Луганскую область

29 июля Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков осуществит рабочую поездку в Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В Луганской области Дмитрий Разумков ознакомится с работой 59-го военного мобильного госпиталя и пообщается с личным составом аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

Он также посетит село Смоляниново, пострадавшего вследствие лесных пожаров, Кудряшевскую общеобразовательную школу и Луганский областной физкультурный центр «Олимп».