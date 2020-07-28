В Меловском районе проверили ход ремонтных работ на дороге «Никольск – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка”

Председатель Меловской райгосадминистрации Виталий Рукавицын осмотрел место проведения ремонтных работ на автомобильной дороге О130801 «Никольск – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка».

Об этом сообщает пресс-служба Меловской РГА.

Средний текущий ремонт, начатый в июне этого года на участке км 8 000 – км 13 + 000 (с. Зориковка – с. Пивневка), ведется за счет средств Государственного дорожного фонда подрядной организацией «Еврострой компани», которая избрана по результатам тендеров, проведенных Службой автомобильных дорог в Луганской области в системе ProZorro на обслуживание дорог местного значения.

По проекту запланировано отремонтировать 5 км автодороги.



Уже выполнены работы по фрезерованию толщиной до 5 см, устроено 3000 погонных метров (18 тыс. М2) щебне-песочной смеси и покрыто слоем асфальтобетона. Сделано устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смесью толщиной 5 см. Также еще будут сделаны съезды с дороги, планирование и укрепление обочины. Завершающим этапом станет нанесение разметки на отремонтированный участок.