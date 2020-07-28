В Новопскове начался ремонт лечебного корпуса ТМО. ФОТО

За средства областного бюджета начаты работы по капитальному ремонту здания лечебного корпуса Новопсковского территориального медицинского объединения в пгт Новопсков Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской РГА.

Проектно-сметной документацией предусмотрены работы по замене оконных и дверных блоков, утепление и отделка фасада и цоколя, утепление чердака, ремонт системы отопления, обустройство пожарной сигнализации. На сумму перечисленного аванса подрядной организацией ООО «Фортуна» были закуплены оконные блоки в полном объеме.

На сегодняшний день продолжаются работы по замене оконных блоков и эти работы предполагается завершить в августе 2020 года. Также продолжается закупка других материалов для дальнейшей работы.