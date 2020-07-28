В больнице Попасной будут бесплатно делать ИФА-тесты

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины №1227 от 20 мая 2020 года пациенты, которые поступают на плановую госпитализацию в стационар, должны пройти тестирование на COVID 19 ИФА-методом.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



В связи с этим прием в стационар осуществляется только при условии обязательного прохождения пациентом иммуно-ферментного анализа, который сейчас является платным и стоит более 300 гривен. В целом, плата берется за расходные материалы и реактивы, ведь необходимое оборудование Попаснянская районная больница уже имеет.



Однако, для многих пациентов эта сумма слишком велика, особенно для пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан. Поэтому, в Попаснянской райгосадминистрации положительно рассмотрели возможность бесплатного предоставления услуги по ИФА-тестированию при приеме в стационар районной больницы. Так, при финансовой поддержке района руководство центральной районной больницы уже заказало тест-системы, необходимые для проведения иммуно-ферментного анализа.



О начале бесплатного тестирования будет сообщено дополнительно, после получения больницей материалов.