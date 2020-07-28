В неподконтрольном Луганске вооруженный налетчик ограбил “коммерческий центр”

Вчера, 27 июля, во временно неподконтрольном Луганске произошло вооруженное ограбление так называемого “Первого коммерческого центра”.

Об этом сообщил источник “Луганский инсайд” в телеграмм.

Преступление произошло около 13:10 в районе 5-й школы (улица Оборонная, 20-А). В помещение ворвался неизвестный мужчина в спортивном костюме, кепке и медицинской маске, вооруженный автоматом. На тот момент в “центре” был «технический перерыв», поэтому посетителей не было.

Мужчина, угрожая персоналу автоматическим оружием, забрал деньги на сумму около 150 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. Так называемая “полиция” ведет “следствие”.