Женщина с редким “геном анестезии” рассказала, каково это – рожать без боли

Исследователи Кембриджского университета обнаружили, что примерно у одной из 100 женщин есть редкий вариант гена KCNG4, повышающий болевой порог и выступающий как естественная эпидуральная анестезия во время родов. Одной из таких счастливиц оказалась англичанка Романи Болдуин, рассказавшая изданию The Sun о том, как она перенесла рождение ребенка.

Романи Болдуин с дочерью АидойФото: thesun.co.uk

“Для меня восковая эпиляция зоны бикини – это больно, но не роды. Удариться пальцем ноги больнее, – призналась Романи, живущая в Бристоле с мужем Джеймсом и 2-летней дочерью Аидой. – Это был эйфорический опыт. Я бы делала это каждый день, если бы могла”.

Романи забеременела в ноябре 2017 года и с удивлением обнаружила, что это очень комфортное состояние: ни один из ее прежних страхов не оправдался.

“Я всегда хотела стать мамой, но побаивалась. Подруги говорили, насколько тяжелыми были их беременности. Но я была приятно удивлена. У меня не было утренней тошноты, я редко чувствовал дискомфорт и вся буквально светилась. Я продолжала заниматься йогой и регулярно гуляла, – рассказала женщина. – По мере приближения срока я начала беспокоиться. Мне все время говорили, что роды – это ужасно. Громкие звуки, яркие огни и больницы пугали меня, потому я выбрала домашние роды в воде”.

Романи вспоминает, как 28 июня 2018 года в 7 часов вечера у нее отошли воды. Она не испугалась, потому что боли не было. В ожидании схваток она несколько часов пролежала на кровати, но ничего не происходило, потому она приготовила себе чашку чая и решила посмотреть телевизор.

“Я позвонил акушеркам, и когда они приехали, то были шокированы тем, насколько я был спокойной. Они подумали, что это ложная тревога. Но когда они меня осмотрели, то оказалось, что шейка матки уже раскрылась, – вспоминает Романи. – Они спросили, все ли у меня в порядке со схватками, но я была уверена, что их не было”.

Женщину уложили в теплую воду, где она блаженно попивала чай с печеньем. Через пару часов акушерки попросили ее оценить боль по шкале от 1 до 10, и ее ответом было: “Ноль”.

“Вскоре я почувствовала, что мое тело подсказывает мне встать на четвереньки в воде. У меня было желание подтолкнуть ребенка. Я почувствовала себя невероятно хорошо, не могу это объяснить. Когда появилась головка, я засмеялась, – рассказала счастливая мать. – Через несколько секунд все закончилось, акушерка подхватила мою Аиду и положила мне на грудь. Это был момент экстаза. Криков не было, и все были шокированы. Когда Аида родилась, я сказала своему мужу: “Хочу сделать это снова”. Никогда не слышала о безболезненных родах, но у меня они были”.

Сейчас Романи не пытается забеременеть специально, но знает: как только это произойдет, она будет считать дни до родов.