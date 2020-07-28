Кучма прекращает участие в деятельности ТКГ в Минске: появилось экстренное заявление Офиса президента

Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул переговорный процесс в Минске и отныне прекращает участие в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщают информационные агентства, цитируя сообщение пресс-службы ОП, передает Диалог

При этом у Зеленского не стали называть причины, которые побудили Кучму оставить свой пост.

В сообщении отмечается, что глава государства отметил прогресс в Минске за последний год, поблагодарил Кучму за работу и сказал, что готов услышать его советы в будущем.

В то же время Кучма заявил, что в случае появления необходимости готов оказывать консультации по поводу мирного решения конфликта на востоке страны.

Журналисты напоминают, что ранее Кучма стал представлять Украину в Минске при предыдущем президенте Петре Порошенко. Впоследствии он решил покинуть свою должность, однако после избрания Владимира Зеленского на пост президента вернулся на работу в ТКГ.