Прах погибшего на Донбассе Николая Ильина развеяли над Днепром – это было его последним желанием

Прах, погибшего на Донбассе, Николая Ильина развеяли над Днепром.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Это было одно из его последних желаний. Он хотел, чтобы его прах развеяли в трех странах: в Украине, Беларуси и Эстонии. Его родственники и исполнили это желание в Украине.

Фото: Радио Свобода

До этого 22 июля в церкви Святого Александра в Киеве состоялась месса памяти Николая Ильина, после чего его кремировали. Накануне гражданская панихида по погибшим прошла в Беларуси, в Могилевском соборе.

“Я была очень горда, когда у меня был мальчик, и молилась за всех детей, которых ждет мать. И мой Николай оставил меня. Я не могу поверить, что у меня его больше нет”, – сказала после молитвы мать Ирина Михайлауна.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Напомним, Николай Ильин, белорусский медик и гражданин Эстонии, скончался 13 июля в Донбассе во время обстрела пророссийскими сепаратистами. Он в группе украинских военнослужащих пытался эвакуировать из “серой зоны” тело солдата, взорвавшегося на мине.

Как писал “источник”, бывший президент Украины Леонид Кучма вышел из состава Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске.