Онкобольного сына Виктора Павлика поместили в хоспис: Сражение продолжается!

Младшего сына украинского певца Виктора Павлика, Павла Павлика, который борется с онкологическим заболеванием, поместили в хоспис.

Об этом на личной странице в Facebook сообщила бывшая супруга музыканта Лариса Созаева. Там, как отметила мать 21-летнего Павла, парень продолжает сражаться за жизнь.

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“Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат, идущий на войну, ведь он не знает, вернется ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем, – указала она. – Мне пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю. У нас получился отличный тандем! Мы в хосписе. Сражение продолжается!” К своему посту Созаева добавила совместное фото с сыном.

Виктор Павлик и его сын ПавелФото: instagram.com/viktorpavlik

Фолловеры Созаевой выразили Павлу свою поддержку и призвали не терять надежды. Некоторые также поблагодарили бывшую супругу артиста за пост и пообещали поддержать семью молитвами.