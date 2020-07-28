Онкобольного сына Виктора Павлика поместили в хоспис: Сражение продолжается!

Младшего сына украинского певца Виктора Павлика, Павла Павлика, который борется с онкологическим заболеванием, поместили в хоспис.
Об этом на личной странице в Facebook сообщила бывшая супруга музыканта Лариса Созаева. Там, как отметила мать 21-летнего Павла, парень продолжает сражаться за жизнь.
“Я учила сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат, идущий на войну, ведь он не знает, вернется ли живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем, – указала она. – Мне пришлось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что с такой мамой быть слабым я ему не позволю. У нас получился отличный тандем! Мы в хосписе. Сражение продолжается!” К своему посту Созаева добавила совместное фото с сыном.
Виктор Павлик и его сын Павел
Фолловеры Созаевой выразили Павлу свою поддержку и призвали не терять надежды. Некоторые также поблагодарили бывшую супругу артиста за пост и пообещали поддержать семью молитвами.
- Павел Павлик уже больше года борется с раком костей. За это время сын артиста пережил сложную операцию, прошел курс лучевой и 18 курсов химиотерапии. Как признался позже сам Павел, к сожалению, лечение не принесло желаемых результатов. Последнее время он уже не мог передвигаться без инвалидной коляски.
- Впервые о болезни сына Виктор Павлик сообщил подписчикам в сети осенью 2018 года. Тогда же Павлик попросил о финансовой помощи для дорогостоящего лечения. Недавно музыкант выпустил трогательное видео “Почуття – Любов”, в котором собрал совместные фотографии с сыном.