В Луганской облгосадминистрации против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.



Об этом он сказал на брифинге в Северодонецке, отвечая на вопрос hromadske.

«Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (Донецкой ОГА – ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где имено не будет выборов, будут принимать уже депутаты », – сказал Гайдай.

Напомним, Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые «находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований».