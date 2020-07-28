Попаснянам могут повысить тариф на проезд в общественном транспорте

С просьбой установить тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском

пассажирском транспорте, в исполком Попаснянской городского совета обратился директор ЧП «АТП-СП-2010».

Об этом сообщает издание popasnaya.city

Как указано, исполком уже подготовил проект регуляторного акта – проект решения исполнительного комитета Попаснянского городского совета «Об установлении тарифа на услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте». Этот проект будет опубликован в газете “Попаснянский вестник” и на официальном сайте Попаснянской городского совета.

Согласно проекта решения,тариф на проезд в общественном транспорте планируют установить в размере 7 гривен за одного пассажира.

С момента опубликования проекта замечания и предложения от физических и юридических лиц, их объединений принимаются в письменном виде в течение 1-го месяца с даты обнародования проекта решения и анализа регуляторного влияния исполкомом Попаснянского городского совета по адресу: г.. Попасная, ул. Мичурина, 1 (каб. 231)