Ученые обнаружили древний саркофаг с короной – и эта находка оказалось с “тайной”

В Измире (Турция) обнаружили римский саркофаг с золотой диадемой во время строительства. В саркофаге, где она лежала, также были человеческие останки и фрагменты керамики.

Об этом пишет The History Blog.

Рабочие наткнулись на каменный гроб, когда копали фундамент в историческом районе Конак. Так, во время раскопок обнаружили саркофаг с крышкой, который содержит человеческие останки, фрагменты керамики и фрагменты золотой диадемы. Корона была снята для изучения и консервации, а саркофаг был полностью раскопан на месте.

Археологи считают, что саркофаг и останки относятся ко 2 веку н.э., периоду, когда древняя Смирна достигла своего пика расцвета во времена Римской империи. Диадема встречается крайне редко и указывает на то, что покойный был членом правящего класса.

Поселение в Измирском заливе относится к неолиту, что делает его одним из древнейших поселений Средиземноморья. Греческий город Смирна была основана там около 1000 г. до н.э. Он процветал благодаря сельскому хозяйству и торговле, став одним из важнейших городов в бассейне Средиземного моря.

Измирский совет по сохранению культурного наследия решил объявить этот район археологическим памятником третьей степени в связи с тем фактом, что “предметы могут принадлежать более чем одному захоронению саркофага в этом районе”.

Согласно решению, до того, как разрешение на строительство будет предоставлено в раскопанном и в прилегающем районах, будут проведены буровые раскопки и экспертизы Измирского музейного управления.

Как сообщал “источник”, ранее турецкие археологи возобновили раскопки на границе Сирии и Турции в городке под названием Ойлум Хойюк. Они уже обнаружили остатки древних сооружений, которые, вероятно, были частью легендарного затерянного города-государства.