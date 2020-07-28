Наглый медведь пытался ворваться в дом – он очень удивился, что ему не рады

На днях неожиданный посетитель решил остановиться у дома Кристиана Понделлы в горах Калифорнии. Это был один из соседей Понделлы – дикий медведь, который, похоже, пытался познакомиться с соседями.

О посещении медведя Понделла рассказала изданию The Dodo.

По словам мужчины, он увидел незваного гостя, когда разговаривал по телефону. А медведь, похоже, воспринял его голос как приглашение войти.

Увидев закрытые входные двери, медведь попытался пробраться в окно.

После того, как медведь понял, что его здесь не ждут, он потупился и в конце концов оставил помещение Понделлы и его семьи.

“Он в конце концов ушел и все было хорошо”, – сказала Понделла.

Теперь семье придется приобрести новый защитный экран для окна, если это сдержит медведя в следующий его приход.

“Встретить медведей – не редкость в нашем районе“, – пояснил Понделла.

Как писал “источник”, в США медведь ворвался в дом и напал на отца на его кухне, когда его близнецы спали внизу. Ужасный инцидент произошел в Аспене, штат Колорадо.

К слову, в США в штате Вирджиния черный медведь пришел во двор к людям и искупался в детском бассейне.