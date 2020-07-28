Перемещение товаров через КПВВ на Донбассе: основные изменения в законодательстве

Гражданам, пересекающим линию разграничения следует учитывать действие Приказа Министерства по вопросам реинтеграции ВОТУ № 52 от 14 июля 2020 Об утверждении Перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к / из гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

С полным текстом Приказа можно ознакомиться здесь



Среди важных изменений то, что гражданин может перемещать наличные средства из ВОТ в контролируемые Украины территории в сумме, не превышающей 50 000 гривен (или эквивалентной сумме в

иностранной валюте, без подтверждающих документов об их происхождении). Сумму более нормы следует, по-прежнему согласовывать с представителями координационного центра в соответствии с законодательством. Из контролируемых Украиной территорий на ВОТ разрешено перемещение средств в

сумме, не превышающей 50 000 гривен (или эквивалент) без подтверждающих документов об их происхождении.

Есть определенное расширение списка товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам, в частности:

медицинские изделия для индивидуального использования для обеспечения

жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в

пользовании.

Относительно лекарственных средств: в количестве, не превышающем указанное в имеющемся у лица рецепте (оригинале или копии) на такое лекарственное средство, выданном на имя этого лица, но не более 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем – для лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Более подробнее о том, что можно, а что нельзя брать с собой при пересечении линии разграничения, смотрите в инфографие БФ “Право на защиту”: