Украина, Польша и Литва создали “Люблинский треугольник”: что это значит

Польша, Литва и Украина основали формат “Люблинский треугольник”, который станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Interfax-Украина.

Что такое “Люблинский треугольник”

По словам Кулебы, это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.

Для чего его создают

По известно информации, “Люблинский треугольник” сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.

“Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы “Люблинский треугольник” стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере”, – пояснил министр.

Чем конкретно будут заниматься члены “Люблинского треугольника”

Кроме этого, Кулеба рассказал, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы будет только расширяться, и не будет ограничиваться только вопросами обороны.

По его словам, они будут говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме – о всем том, что способно еще теснее объединить страны, сделать центральную Европу еще сильнее, сделать Европу в целом еще сильнее в той большой борьбе, которая разворачивается в мире.

Кулеба поблагодарил Польшу и Литву за поддержку и отметил, что этот формат даже более походит на семейную поддержку, нежели дружественную .

Он добавил также, что “нет ничего более природного в этой части Европы, чем союз трех народов: поляков, литовцев и украинцев”.

Как писал “источник”, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключает, что любые военные учения, как те, что проводит Россия, в том числе в аннексированном Крыму, могут перейти в “активную фазу боевых действий”.