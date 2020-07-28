Леонид Кучма прекратил работу в переговорной группе по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма вышел из состава Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский благодарен второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Глава государства выразил благодарность Леониду Кучме и отметил, что его работа в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и заявил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

“Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем”, – сказал Владимир Зеленский во время встречи с Леонидом Кучмой, которая состоялась 28 июля.

Со своей стороны второй Президент Украины отметил, что за последний год работа ТКГ была возобновлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Леонид Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.