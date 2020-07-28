В Лисичанске горел магазин на площади 350 кв.м

28 июля в 2:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в продовольственном магазине по адресу: г.. Лисичанск, ул. Октябрьская.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели пожарно-спасательных частей 64 и 9 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит крыша магазина.

Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника.

Пожар на площади 350 кв. м. локализован в 3:50 и ликвидирован в 5:12.

Уничтожено огнем крыша помещения и повреждено торговое оборудование, продовольственные и непродовольственные товары.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.