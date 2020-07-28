Миру грозят космические войны: какие сражения будут вестись на орбите – The Telegraph

Когда в январе США впервые поймали российский спутник на хвосте своего собственного космического корабля, была причина для подозрений. Но после того, как 15 июля почти идентичный спутник “Космос 2543” выпустил ракетоподобный снаряд, это подозрение превратилось в общественную тревогу и гнев.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Генерал Джон Рэймонд из недавно созданной американской космической армии Дональда Трампа заявил, что этот шаг “соответствует опубликованной военной доктрине Кремля по применению оружия”, что угрожает высокотехнологичной технике в космосе.

В свою очередь, глава космического управления Великобритании последовал его примеру.

“Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и создают опасность для спутников и космических систем”, – сказал вице-маршал авиации Харви Смит.

И хотя снаряд не поразил цель, инцидент, который, по утверждению России, не стал шагом вперед в испытаниях оружия, угрожает серьезной эскалацией напряженности в небе.

“Любой конфликт в космосе будет прямым результатом конфликта на Земле”, – говорит Крис Ньюман, профессор космического права и политики в Университете Нортумбрии.

Россия не единственная. Северная Корея показала, что у нее есть баллистические ракеты и космические ракеты-носители, которые могут достигать орбиты, в то время как Китай и Индия также показали свою способность снимать спутники с неба.

Тысячи спутников в космосе диктуют все, от навигационных систем до мировых финансовых рынков, поэтому по словам экспертов, атаки на спутники несут беспрецедентный риск.

Проекция ракеты, которая поражает цель спутника, может привести к “значительному событию, генерирующему обломки”, которые, по словам Ньюмена, “повредят космической среде”.

Издание пишет, что если бы хотя бы один спутник был разрушен, удар был бы катастрофическим. Образование мусора в космосе может привести к каскаду столкновений, которые распространятся наружу и наносут ущерб любому количеству космических кораблей.

Кроме этого, атака в космосе может так же легко начаться на Земле. В течение многих лет предпринимались различные попытки заключить договор о космическом оружии, чтобы гарантировать, что оружие не попадет в космос, но в большинстве случаев оно не было реализовано.

Договор по космосу, заключенный в 1967 году, запрещает размещение ядерного оружия и оружия массового уничтожения в космосе. Но нет полного запрета на оружие .

Отслеживать то, что находится в космосе, тоже сложно. Так называемый космический каталог, управляемый США, дает представление о том, сколько объектов находится в непосредственной близости от Земли, но существует “скудная информация”, и трудно понять, какова истинная функция спутника в космосе.

Причина – многие спутники имеют двойные функции, которые могут быть одновременно и доброкачественными, и опасными. Например, GPS – это, прежде всего, военное приложение, которое также используется в навигации и в качестве сигнала синхронизации для сделок в банковской сфере.

Как писал “источник”, Соединенные Штаты обвиняют Россию в испытании в космосе оружия для уничтожения спутников.