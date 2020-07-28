В Северодонецке столкнулись BMW и Mitsubishi. ФОТО

Сегодня, 28 июля, в половине второго ночи, на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Вилесова, произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Mitsubishi.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Водитель BMW не предоставил преимущества в движении водителю автомобиля Mitsubishi, который двигался по главной дороге. Как результат – столкновение, повреждения обоих транспортных средств. К счастью, обошлось без пострадавших.



Как пояснил водитель BMW, он думал, что успеет проехать перекресток. В отношении 24-летнего гражданина патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).