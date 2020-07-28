Мужчины поймали рыбу весом 800 кг – на такой улов сбежалась смотреть толпа

У берегов индийского штата Западная Бенгалия поймали ската весом 800 килограммов.

Об этом говорится в сообщении на сайте KalingaTV.

Огромную рыбу рыбакам удалось выловить случайно, когда они вышли в море рано утром в понедельник, 27 июля. Это произошло недалеко от границы между штатами Западная Бенгалия и Одиши (Орисса).

Когда гигантского ската вытащили на берег, посмотреть на него собралась целая толпа. В тот же день уникальный улов продали с аукциона. Рыбакам удалось выручить за него 50 тысяч рупий (около 18500 грн).

Как сообщал “источник”, в Днепре из водоема выловили экзотическую рыбу, вид которой можно встретить в Америке – сома кольчужного.

К слову, в Днепре рыбак с моста на набережной поймал огромного карпа весом более 4 килограммов.