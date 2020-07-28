“Слуга народа” Даниил Гетманцев заболел коронавирусом

Народный депутат от партии “Слуга народа”, председатель Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает “НВ”.

Эту информацию в комментарии изданию подтвердил сам Гетманцев.

Нардеп уже сообщил о болезни коллегам по фракции.

Пока это вся известная информация. Новость будет дополняться

Как писал “источник”, за прошедшие сутки в Киеве зафиксировали еще 110 новых случаев коронавируса, днем ранее этот показатель был на уровне 70.