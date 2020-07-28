Instagram заподозрили в слежке за пользователями

Социальную сеть Instagram начали подозревать в слежке за пользователями.

Об этом пишет издание Mail Online.

Связано это с тем, что в последнее время множество приложений получили доступ к функциям смартфона без разрешения, сюда же относится и Instagram.

Обновление Apple iOS 14 показывает зеленый значок на панели управления экрана iPhone или iPad, когда приложение пытается проникнуть в камеру на заднем плане. Один из пользователей поделился снимком экрана с уведомлением на панели управления после прокрутки своего канала в Instagram – это круглый круг с “индикатором записи” в центре.

Издание DailyMail.com обратилось к Facebook за комментариями и пока не получило ответа.

Но пресс-секретарь сказал The Verge, что инцидент был вызван ошибкой, которую фирма пытается исправить. Камера не должна работать, если пользователь не разрешил ей этого делать.

“В этих случаях мы не получаем доступ к вашей камере, и контент не записывается”, – рассказал пресс-секретарь.

Кроме этого, похожие странные ситуации заметили и в TikTok, а так же Twitter.

Обе платформы заявили, что они изменят код в своих приложениях, которые автоматически копируют информацию из буфера обмена, хранящуюся на телефонах людей. Так что надеемся, что в скором времени “слежки” уже не будет.

Как писал “источник”, журнал Forbes назвал 100 самых дорогих брендов 2020 года – пятерка лидеров осталась такой же, как и в прошлом году