“Впереди много работы”: Гайдай высказался о создании ВГА в Лисичанске. ВИДЕО

Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 27 июля в Лисичанске была создана военно-гражданская администрация.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время прямого эфира в ФБ прокомментировал данное событие:

“Впереди очень-очень много тяжелой работы. Если кто-то думает, что завтра он проснется и город изменится к лучшему за ночь, то это невозможно. Это какие-то сказки, в которые я лично не верю. Во что я верю, так это в то, что определенные изменения к лучшему вы увидите в течение 1.5 – 2 месяцев. Я верю в то, что нужно очень много работать для того, чтобы изменить ситуацию в городе. Давайте объединяться”, – сказал Сергей Гайдай.

Он также надеется, что в ближайшее время будет назначен руководитель новосозданной военно-гражданской администрации.

“Обязательно проведем встречу с представителями общественности, жителями Лисичанска, – добавил глава области.