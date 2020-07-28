В Киеве новый всплеск коронавируса – заболели более 100 человек

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали еще 110 новых случаев коронавируса, днем ранее этот показатель был на уровне 70.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, за сутки от коронавируса умер один человек, в больницы госпитализировали 9 пациентов. За весь период эпидемии болезнь унесла жизни 130 киевлян.

Среди новых больных коронавирусом:

45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет;

59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет;

2 девочки – 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет.

За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2 830 жителей Киева.

Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 45. В Оболонском и Днепровском – по 14. В Дарницком районе – 12 случаев.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки, 27 июля, в Украине зафиксировали коронавирус еще у 919 человек.