На Прикарпатье произошло землетрясение

В понедельник, 27 июля, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Подземные толчки достигали 2,5 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Землетрясение зафиксировали 27 июля около 13:45. Источник землетрясения находился в районе с. Монастырчаны, что в Богородчанском районе. Толчки зафиксированы на глубине 11 км, угрозы жизнедеятельности людей они не несли.

По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Как сообщал “источник”, 29 июня, в 11:41 в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился в районе г. Новоднестровск, Сокирянского района на глубине 5 км и не нес никакой угрозы для людей.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области в течение суток, 1 июня, зафиксировали сразу два землетрясения. Вторые подземные толчки силой 2,7 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в 21:05.