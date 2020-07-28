Звезда “Игры престолов” Софи Тернер родила ребенка

24-летняя актриса “Игры престолов” Софи Тернер родила своего первого ребенка. Исполнительница роли Сансы Старк и ее муж Джо Джонас назвали девочку Виллой, сообщает TMZ.

Фото: Getty Images

Софи Тернер родилась и выросла в Великобритании, но после свадьбы с участником группы Jonas Brothers переехала в Лос-Анджелес. Именно здесь на свет появилась и маленькая Вилла.

Слухи о беременности Софи начали распространяться еще в феврале, но пара не спешила подтверждать новость. Такая скрытность – их отличительная черта. Актриса и музыкант начали встречаться в 2016 году, но вместе вышли на красную дорожку лишь 2 года спустя. Тогда же Тернер сообщила, что в 2017 году они обручились. Первую свадьбу они сыграли в мае 2019 года в Лас-Вегасе, а вторую – более традиционную и роскошную, в следующем месяце в старинном французском замке Шато де Турро.