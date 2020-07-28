Коронавирус убил 9-летнюю девочку во сне – никто не подозревал болезни

В США, штате Флорида, 9-летняя девочка умерла ночью от коронавируса. Самое ужасное, что COVID-19 у нее даже никто не подозревал.

Об этом пишет Mirror.

9-летняя Кимора Линум перенесла лихорадку за несколько дней до смерти, но никогда не проходила тестирование на Covid-19 в больнице. Из больницы ее отпустили домой, чтобы там окончательно выздороветь и долечиться. В больнице говорили,ч то девочка просто болеет инфекцией. Ее убитая горем семья рассказала изданию, что коронавирус никто не подозревал.

По словам ее семьи, здоровая девятилетняя девочка умерла от коронавируса во сне после того, как вздремнула после игры с друзьями.

Проверили ее на Covid-19 только уже после смерти.

Умершая Кимора – слеваФото: Mirror, gofundme





Горя этой истории добавляет то, что ее смерть произошла всего через три месяца после того, как ее отца застрелили. Бабушка Машелл Аткинс сказала, что сделала все возможное, чтобы спасти жизнь Киморе.

Она пятый ребенок во Флориде, умерший от коронавируса.

Как писал “источник”, Европейский союз, очевидно, намерен держать свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран, включая США, в течение как минимум еще двух недель на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.