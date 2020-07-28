Пес стал лучшим другом котенка – и это видео умилило соцсети

Пес Питти стал лучшим другом котенка – он позволяет ему играть с ним, и животные могут даже уснуть в обнимку.

Об этом сообщает Dodo.

Видео необычной дружбы вызвало ажиотаж в сети и стало практически вирусным – ведь зря говорят, что приятельских отношений между этими домашними любимцами не бывает.

Ранее мы рассказывали о псе Мако, который вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками, ведь считает себя котом.

Также в сети показали невероятного пса-серфингиста, который овладел настоящим искусством катания на доске бурными морскими волнами. И, похоже, что это приносит ему невероятное удовольствие.