Мирча Луческу накануне прибытия в Киев получил угрозы от ультрас

Новый тренер “Динамо”, слухи об отставке которого появились накануне, получил угрозы от ультрас.

Соответствующая информация появилась на странице ультрас в Facebook.

“Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник, 28 июля, может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только “теплый” прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере”, – говорится в заявлении.

Ультрас подчеркнули, что для Луческу Киев никогда не будет таким же приветливым как Донецк и никто не забудет его слова, что Украины и Россия одна страна.

74-летний румынский тренер Мирча Луческу подписал контракт с “Динамо” несколько дней назад. Сразу после этого ультрас анонсировали акции протеста против его назначения. Луческу в 2004-м стал тренером ФК “Шахтер”. В 2016-м подписал контракт с “Зенитом” (Санкт-Петербург).