Forbes назвал самые дорогие бренды мира в 2020 году

Журнал Forbes назвал 100 самых дорогих брендов 2020 года – пятерка лидеров осталась такой же, как и в прошлом году: Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. И хотя первые четыре сохранили или увеличили свои темпы роста, Facebook снизил свои показатели. Фактически, стоимость бренда социальной сети снизилась на 21% в период между 2018 финансовым годом и 2019 финансовым годом.

Об этом говорится в статье Forbes.

Несколько брендов имели заметные сдвиги в ежегодном рейтинге, который анализирует финансовые данные за предыдущий финансовый год: Visa поднялась с 25 места на 18, Adidas поднялась с 61 на 51, а Netflix прыгнул с 38 на 26. Некоторые люксовые бренды также претерпели значительные изменения: Chanel переместилась с 79-го на 52 и Cartier с 64-го на 56-е.

Также в 2020 году в список самых дорогих брендов вошли несколько новичков: Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA, которые пополнили топ-100. Вместе с тем, некоторые из компаний с наибольшими потерями назвали устаревшими технологическими компаниями. Речь идет о GE, HP Inc. и IBM, которые показали общие значения снижения на 14%, 12% и 10% соответственно. Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s были полностью выбиты из рейтинга этого года.

Значительно выше в этом году был Walmart. Стоимость бренда ритейлера увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29,5 млрд долларов, а также возросла с 26 на 19 место.

Были также некоторые большие падения, особенно в автомобильном секторе. В то время как Mercedes-Benz упал с 17-го по 23-е, а BMW опустился с 21-го на 27-е, Nissan был полностью исключен из списка – упав с 81-го годом ранее. Другие снижения рейтинга включали Wells Fargo (с 42-го по 69-е) и KFC (с 86-го по 96-е).

Как сообщал “источник”, в конце мая в украинской версии журнала Forbes был опубликован рейтинг 100 богатейших граждан Украины, который традиционно возглавил Ринат Ахметов, чье состояние оценили в 2,8 миллиарда долларов. Однако стоимость его активов в нынешнем году оказалась почти вдвое ниже, чем десять лет назад – в 2010 году Forbes оценил их в 5,2 миллиарда долларов.