Ученые разгадали тайну болезни, убивавшей людей 5 тыс. лет назад – их выводы поражают

Ученые после детального исследования древних останков разгадали тайну болезни, которая убивала людей 5 тыс. лет назад – именно ее жертвой стала 20-летняя девушка, ДНК которой изучали.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи обнаружили смертельные бактерии и пришли к выводу, что впервые чума могла атаковать людей 5 тыс. лет назад. Вероятно, болезнь сыграла ключевую роль в демографическом преобразовании каменного века, известном как неолитический спад – около 3 тыс. лет до н.э.

Самая ранняя пандемия чумы, известная как Чума Юстиниана, была зарегистрирована около 541 годадо н.э., длилась около 200 лет и унесла жизни более 25 млн человек.

Следующая эпидемия, “Черная смерть”, началась в Китае в 1334 году и пробилась в Европу.

Недавнее исследование предполагает, что вспышки чумы уходят гораздо дальше, чем считалось ранее, но у них есть одна общая черта – штамм Yersinia pestis. Это бактерия, вызывающая чуму, и она была обнаружена в зубах девушки.

Старший автор Саймон Расмуссен, исследователь метагеномики в Техническом университете Дании и Копенгагенском университете, сказал: “Чума, возможно, одна из самых смертоносных бактерий, которые когда-либо существовали для людей”.

Этот штамм чумы является не только старейшим из когда-либо обнаруженных, но также наиболее близок к генетическому происхождению Y. pestis, который, вероятно, возник около 5700 лет назад – в период, когда европейские неолитические поселения пришли в упадок.

Как сообщал “источник”, по мнению ученых, первые люди прибыли в Америку 30 тысяч лет назад. К такому выводу пришла международная команда археологов. Это почти на 15 тысяч лет раньше, чем считалось.