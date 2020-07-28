Светлана Тихановская ответила на вопрос, чей Крым – она главная конкурентка Лукашенко

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая является главной конкуренткой действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента, ответила на вопрос “Чей Крым?”.

Об этом она заявила в эфире Еврорадио.

Кандидат заявила, что она как женщина против войны и переживает, что Украина была втянута в войну.

В конце концов она ответила так: “Юридически Крым украинский, а фактически – российский”.

Как сообщал “источник”, конкуренцию Александру Лукашенко на выборах президента Беларуси составит Светлана Тихановская – белорусский политический деятель, кандидат в президенты Республики Беларусь в 2020 году. Тихановская пошла на выборы после того, как ее мужа, кандидата в президенты Сергея Тихановского, посадили в тюрьму.

К слову, неофициальный телефонный опрос в Беларуси, в котором приняло участие 2200 респондентов, показал, что за действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на очередных выборах президента готовы проголосовать 8,4% опрошенных, в то же время 65,4% опрошенных заявили, что проголосуют за кандидата Светлану Тихановскую.