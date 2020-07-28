Боевики устроили новую провокацию на Донбассе: в ход пошли мины – штаб ООС

Боевики ЛДНР снова нарушили перемирие, достигнутое на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. За прошедшие сутки, 27 июля, оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений ООС, которые держат оборону на Донбассе, применив противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Как отметили в штабе, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны.

Вместе с тем, в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня.

“В районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия“, – говорится в сообщении.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет.

“Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован неподалеку Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2”, – сообщили в штабе ООС.

С начала суток, 28 июля, по состоянию на 7:00 утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелы не зафиксированы.

Как сообщал “источник”, с начала суток понедельника, 27 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе начался полный и всеобъемлющей режим прекращения огня.

Сразу же после начала перемирия пророссийские боевики несколько раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начался с полуночи 27 июля.