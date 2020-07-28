Ученые сделали томографию древнего черепа крокодила и были поражены

Ученые раскрыли давнюю тайну рептилий относительно распространения животных на Земле и назвали континент, где сначала появились крокодилы. Анализ образца вымершего африканского крокодила показывает, что он тесно связан с современными американскими крокодилами. Однако самому старому крокодилу, когда-либо найденному в Америке, всего пять миллионов лет.

Об этом сообщает Daily mail.

Древний череп крокодила, который был обнаружен в 1939 году во время раскопок в Ливии, хранится в музее наук о Земле римского университета Ла Сапиенца. Ученые сделали компьютерную томографию образца и получили очень подробные изображения черепа, которые обнаружили некоторые особенности.

Наиболее примечательно выступление в середине черепа животного, принадлежавшего к виду Crocodylus checchiai.

Хотя это животное было найдено в Африке, другие африканские крокодилы не имеют такой анатомической особенности. Но четыре вида крокодилов, живущих над Атлантикой в Северной и Южной Америке, имеют очень похожую выпуклость в носу.

Исследователи из Автономного университета Барселоны использовали это, чтобы попытаться собрать воедино эволюционную временную шкалу того, когда эта особенность появилась и как она распространилась на различные виды по всему миру.

Ранее было известно, что крокодилы впервые появились в Австралии, но было загадкой, достигли ли они Америки из Африки или наоборот.

Но в своем исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые говорят, что крокодилы достигли Америки, мигрируя на запад с Австралазии через Африку.

“Существует два возможных сценария распространения Crocodylus в Неотропиках: от Австралазии к Неотропикам, а затем в Африку или, альтернативно, от Австралазии в Африку и потом в Неотропики”, – говорится в их статье.

Благодаря результатам исследования ученых, поздний миоцен Crocodylus checchiai можно рассматривать как прямое доказательство расселения из Африки в Америку и отказаться от другого варианта распространения животных на Земле.

Как сообщал “источник”, по мнению ученых, первые люди прибыли в Америку 30 тысяч лет назад. К такому выводу пришла международная команда археологов. Это почти на 15 тысяч лет раньше, чем считалось.