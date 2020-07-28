“Имидж клуба дороже”: Луческу подал в отставку с поста тренера “Динамо” или нет

В понедельник, 27 июля, футбольных фанатов в Украине взбудоражили слухи о том, что новый тренер “Динамо” Мирча Луческу ушел в отставку через четыре дня после назначения, но вскоре появилось опровержение этой информации.

“источник” рассказывает все, что известно на данный момент.

Почему начали говорить об отставке

Первым о якобы отставке Луческу написало румынское издание gsp. По словам журналиста Эмануэля Рошу, причиной такого решения стала реакция фанатов на назначение. Также издание опубликовало письмо, которое якобы написал Луческу.

“К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с “Динамо”.

Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не смогу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде в это время.

Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Это доказывает переход из “Галатасарая” в “Бешиктах” или из “Динамо” Бухарест в “Рапид” Бухарест.

Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думаю, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который ее давали традиции и история этого клуба.

Мой приезд в “Динамо” Киев не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой.

Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных.

Я хотел соревнования, как это было много лет назад, чтобы электрифицировать стенды. Украина этого заслуживает.

Мирча Луческу”.

Заявление Суркиса

Президент “Динамо” Игорь Суркис заявил, что Луческу будет работать в столичном клубе, хотя очень подавлен такой реакцией на его назначение, сообщает “Циганик Live”.

По словам агента Луческу Аркадия Запорожана, слухи пошли после личной переписки между тренером и Суркисом.

“Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто-то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 09:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер “Динамо”. Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать “Динамо”, то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже”, – сказал агент.

Почему вокруг назначения был скандал

74-летний румынский тренер Мирча Луческу подписал контракт с “Динамо” несколько дней назад. Сразу после этого ультрас анонсировали акции протеста против его назначения. Луческу в 2004-м стал тренером ФК “Шахтер”. В 2016-м подписал контракт с “Зенитом” (Санкт-Петербург).

“Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес “Динамо”, – это плевок в глаза всем болельщикам, и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой. На данный момент мы обращаемся ко всем работникам “Динамо”, в которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации, – написать заявление об увольнении. Всех болельщиков “Динамо” просим следить за сообщениями – акции протеста не заставят себя долго ждать. Суркисы, [отвалите] от “Динамо”, – заявляли ультрас, пишет “Чемпионат”.