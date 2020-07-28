Bloomberg: ЕС может отказаться от ослабления ограничений для иностранцев из-за коронавируса

Европейский союз, очевидно, намерен держать свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран, включая США, в течение как минимум еще двух недель на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные двух официальных лиц, знакомых с этим вопросом.

Чиновники заявили, что ЕС склоняется к сокращению списка из 13 государств, в том числе Канады, Китая, Японии и Южной Кореи, жители которых имеют разрешение на посещение блока. Они говорили на условиях анонимности, так как обсуждение в понедельник среди экспертов были конфиденциальным.

“Белый” список путешествий ЕС также включает Алжир, Австралию, Грузию, Марокко, Новой Зеландии, Руанду, Таиланд, Тунис и Уругвай.

По словам одного из чиновников, Алжир и Марокко могут быть удалены, когда дипломаты из стран-членов ЕС примут соответствующее решение в среду. Оно будет представлять собой необязательную рекомендацию национальным правительствам ЕС.

ЕС во второй раз за две недели будет пересматривать решение от 1 июля. В первом осмотре, завершившемся 17 июля, ЕС уменьшил перечень стран из 15 государств, удалив Сербию и Черногорию из-за обнаруженных там случаев новых инфекций.

Активизация вспышек коронавируса по всему миру препятствует усилиям Европы по преодолению национальных ограничений и оживлению экономики в летний туристический сезон.

Как сообщал “источник”, Болгария упростила въезд для граждан ряда стран, среди них и украинцы.

По состоянию на 21 июля из Украины можно въехать в 39 стран, в некоторых из них могут действовать ограничения и правила, введенные из-за пандемии коронавируса.