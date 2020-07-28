Чернобыль может стать ключом к “завоеванию” Марса: ученые сделали дерзкое заявление

Люди смогут жить на Марсе, если для защиты от радиации будут использовать грибы, которые выросли внутри чернобыльского ядерного реактора.

Такое дерзкое заявление сделали ученые из США, сообщает Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что слой грибов толщиной около 21 сантиметра может “в значительной степени свести на нет годовой эквивалент дозы облучения окружающей среды на поверхности Марса”.

“Что делает гриб великолепным, так это то, что для начала вам понадобится всего несколько граммов”, – сказал ученый и соавтор исследования из Стэнфорда Нильс Авереш.

По его словам, гриб самовоспроизводится, поэтому ему не страшны солнечные вспышки. Он способен поглощать вредные космические лучи на Международной космической станции и потенциально может быть использован для защиты будущих колоний Марса.

В 1991 году, через пять лет после катастрофы, которая потрясла Украину, были обнаружены черные грибы, проросшие по стенам заброшенного реактора, залитого гамма-излучением. Озадаченные тем, как ему удалось выжить в экстремальных условиях, ученые исследовали микроорганизм – и были еще более взволнованы своими открытиями.

Мало того, что грибы росли, казалось, что они были вовлечены в радиационный процесс. Из-за большого количества меланина – пигмента, который делает кожу темной – они поглощали вредные лучи, которые затем преобразовались в химическую энергию.

Так же, как растения превращают углекислый газ и хлорофилл в кислород и глюкозу посредством фотосинтеза, грибы поглощали смертельные лучи, которые позволяли производить энергию. Этот процесс – провозглашенный радиосинтез – привлек внимание ученых из-за его потенциально революционных последствий.

Как сообщал “источник”, ранее астрономы из Льежского университета (Бельгия) с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars, зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение. Это первый случай, когда такое свечение было замечено за пределами Земли.